Geisterfahrer auf A23 bei Hamburg – Polizei sucht Mann

Der weiße Kleinwagen war gegen 17.30 Uhr bei Itzehoe in falscher Richtung unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Falschfahrer hat sich und andere Verkehrsteilnehmer am Freitag auf der A23 bei Itzehoe in erhebliche Gefahr gebracht (Symbolbild).

Bad Segeberg. Der Fahrer eines weißen Kleinwagens hat sich und andere Autofahrer am Freitag auf der A23 bei Itzehoe in erhebliche Gefahr gebracht: Zwischen 17.24 und 17.36 Uhr hatten mehrere Verkehrsteilnehmer den Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Itzehoe Mitte und Nord bei der Einsatzzentrale in Elmshorn gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Geisterfahrer auf A23 bei Itzehoe unterwegs

Der Kleinwagen war demnach in Richtung Norden auf der Richtungsfahrbahn Hamburg unterwegs. Mehrere Streifenwagen näherten sich dem Einsatzort aus nördlicher und südlicher Richtung und blockierten die Fahrspuren. Zudem wurden die Verkehrsteilnehmer über Rundfunkdurchsagen gewarnt. Der Falschfahrer konnte die Autobahn dennoch unerkannt verlassen. Auch anschließende Fahndungen im Umfeld der A23 blieben erfolglos.

Die Autobahnpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun, dass sich mögliche weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer oder Zeugen mit Hinweisen zu diesem Tatgeschehen unter 04121 40920 melden.

( cjl )