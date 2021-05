Zeugen gesucht: Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Katze

Ein Unbekannter hat in Rehm-Flehde-Bargen (Schleswig-Holstein) eine Katze mit einem Luftgewehr beschossen. Das Tier erlitt glücklicherweise nur eine leichte Verletzung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete sich in der vergangenen Woche die Halterin einer Katze bei der Polizei, nachdem sie am 4. Mai bei ihrem Haustier eine kleine blutige Stelle entdeckt hatte. Am Folgetag suchte die Dame mit der Katze einen Veterinär auf, der aus der Haut des Tiers ein angespitztes Projektil eines Luftgewehres entfernte. Größere Verletzungen erlitt der Vierbeiner durch den Beschuss nicht.

Hinweise auf den Schützen liegen der Polizei nicht vor. Zeugen sollten sich daher an die Beamten der Lundener Polizeistation unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 wenden.

( hie )