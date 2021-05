78-Jähriger rauscht gegen Baum und Verkehrsschild – verletzt

Hamburg. Zwei Senioren sind am Montagabend mit ihrem Wagen in der Paul-Sorge-Straße in Hamburg-Niendorf gegen einen Baum und ein Verkehrsschild geprallt. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei sowohl der 78-jährige Fahrer als auch seine 70-jährige Beifahrerin verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

"Der Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Straße ab", sagte eine Sprecherin der Lagedienstes am Dienstagmorgen. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Laut Polizei handelt es sich möglicherweise um einen Bedienerfehler.

( dpa )