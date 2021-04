Polizei sucht nach 58-Jährigem aus Hummelsbüttel

Hamburg. Wer hat Matthias Kube aus Hamburg-Hummelsbüttel gesehen? Die Polizei Hamburg fahndet seit Freitagabend nach dem 58 Jahre alten und an Demenz erkrankten Hamburger. Seine Ehefrau meldete ihn am Abend vermisst, nachdem er sein Haus in Hummelsbüttel am Nachmittag gegen 17.15 Uhr mit dem Fahrrad verlassen hatte und nicht wieder gekommen war.

Laut Polizei gab es Hinweise, dass sich Matthias Kube am Freitagabend in der Nähe des Parkplatzes der Firma Roller aufhielt. Zudem sei er an einer Bushhaltestelle am Ring 3 gewesen.

Er wird wie folgt beschrieben:

1,80 bis 1,85 Meter groß

schlanke Statur

blonde Haare

Brillenträger

Er war zuletzt mutmaßlich mit einem olivgrünen Parka, und einer blauen Jeanshose bekleidet und trug Schnürschuhe. Wer Matthias Kube oder sein Fahrrad gesehen hat, wird gebeten, umgehend das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040 4286 56789 zu informieren.

( cjl )