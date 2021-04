Bremen. Rätselhafter Vorfall in Bremen: Am Mittwoch ist dort eine 29-Jährige mit einer schweren Handverletzung in einem Krankenhaus erschienen. Die Frau gab an, am Nachmittag in der Bremer Neustadt einkaufen gewesen worden zu sein und ihren Wagen in der Kornstraße geparkt zu haben.

Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, habe sie am Straßenrand einen Gegenstand entdeckt, der wie ein Laserpointer oder Kugelschreiber aussah. Sie hob den Gegenstand auf und betätigte einen Druckknopf - daraufhin habe es einen Knall gegeben und die Hand der Frau war verletzt.

Frau hebt Gegenstand von Straße auf: Notoperation

Die Frau fuhr anschließend in ein Krankenhaus, wurde notoperiert und stationär aufgenommen. Einsatzkräfte suchten den möglichen Tatort nach Beweismitteln ab, ein verdächtiger Gegenstand konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich dabei um einen Schießkugelschreiber halten könnte. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat Mittwochnachmittag in der Kornstraße, speziell im Bereich Volkmannstraße, Willigstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht, wem ist ein verdächtiger Gegenstand aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.