Gefährliche Falle: Unbekannter spannt Drähte über Rad- und Gehweg

Brunsbüttel. Am Ostermontag hat ein Unbekannter Drähte über einen Rad- und Gehweg sowie eine Fußgängerbrücke in Brunsbüttel gespannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Doch das hätte auch anders ausgehen können. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 23.00 Uhr waren zwei Brunsbütteler mit ihren Fahrrädern unterwegs. In der Straße Am Freizeitbad, gegenüber dem Freizeitbadeingang, bemerkten sie einen Draht über dem Fuß- und Radweg. Dieser war um mehrere Pfosten gewickelt und auf Hüfthöhe quer über den kombinierten Weg gespannt.

Auch hier waren Drähte gespannt.

Foto: Polizei Itzehoe

Über die Fußgängerbrücke in der Bötticherstraße war ebenfalls auf Hüfthöhe ein Draht quer über die Brücke gespannt worden. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852/60240 entgegen.

