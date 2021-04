Am Ostermontag bedrohte der etwa 50 Jahre alte Mann eine Angestellte mit einem Messer. Die Polizei Hamburg sucht Zeugen.

In Hamburg-Barmbek hat ein bislang unbekannter Mann am Ostermontag einen Kiosk überfallen und eine Angestellte mit einem Messer bedroht (Symbolbild).

Barmbek-Süd Raubüberfall auf Kiosk am U-Bahnhof – Täter flüchtet mit Rad

Hamburg. Die Polizei Hamburg sucht einen bislang unbekannten Mann, der am Ostermontag einen Kiosk am U-Bahnhof Hamburger Straße in Barmbek-Süd überfallen hat. Der Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und flüchtete mit seiner Beute – auf einem Fahrrad.

Gegen 14.45 Uhr betrat der Räuber den Kiosk an der Wagnerstraße. "Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er die Kioskangestellte und erbeutete anschließend eine niedrige zweistellige Bargeldsumme", sagte Polizeisprecher Thilo Marxsen am Dienstag. Danach flüchtete der Mann mit einem Herrenrad vom Bahnhofsvorplatz in unbekannte Richtung.

Raubüberfall auf Kiosk: Täter hat einen hellen Bart

Das Opfer des Raubüberfalls bat einen Passanten um Hilfe. Dieser verständigte sofort die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Die Polizei bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

etwa 50 bis 55 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

osteuropäische Erscheinung

schlanke Statur

heller Bart

ungepflegtes Erscheinungsbild

graue Wollmütze

grüne hüftlange Stoffjacke

dunkel Jeans

blaue OP-Maske

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

( coe )