Junge Männer bewerfen Auto auf Straße mit Steinen – Fahrer verletzt

Acht bis neun junge Männer sprangen plötzlich auf die Straße und griffen den 19-Jährigen an. Polizei sucht Zeugen.

In der Straße Kiwittredder in Hummelsbüttel warf eine Gruppe junger Männer größere Steine auf das Auto eines 19-Jährigen (Symbolbild).

Hamburg. Bei einem ungewöhnlichen Vorfall in Hummelsbüttel wurde an Karfreitag ein Pkw-Fahrer verletzt: Der 19-Jährige war auf der Straße Kiwittredder in Richtung Tegelsbarg unterwegs, als eine Gruppe junger Männer auf die Straße lief und sein Auto mit größeren Steinen bewarf.

Dabei zersplitterte die Frontscheibe des Autos. Der junge Fahrer erlitt leichte Schnittwunden, teilte die Polizei am Montag mit. Außerdem wurde sein Chevrolet bei dem Angriff der etwa acht bis neun Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren stark beschädigt. Der Autofahrer meldete den Vorfall umgehend der Polizei.

Gruppe junger Männer wirft Steine auf fahrendes Auto

Nach bisherigen Erkenntnissen musste der 19-Jährige zuvor außerdem Ästen auf der Fahrbahn ausweichen, die offenbar als Hindernisse auf die Straße gelegt worden waren, so Polizeisprecherin Evi Theodoridou. Auch mehrere größere Steine konnten die Beamten als Beweismittel sicherstellen.

Eine Sofortfahndung nach den Jugendlichen und jungen Männern blieb jedoch erfolglos. Daher bittet die Polizei nun Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 040/ 4286-56789 zu melden oder an ein Polizeikommissariat zu wenden.

( lag )