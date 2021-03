Polizei sucht mit Phantombild nach Räuber in Pinneberg

Wer kennt diesen Mann? Mit diesem Phantombild wendet sich die Polizei in Pinneberg nun an die Öffentlichkeit.

Bad Segeberg . Nach einem Raub am 4.Dezember vergangenen Jahres in der Straße „Im Rosenfeld“ in Pinneberg sucht die Kriminalpolizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war eine unbekannte Person um 21.50 Uhr von hinten an drei Jugendliche herangetreten, die zu Fuß unterwegs waren.

Ein Mann hatte ein Messer vorgehalten und von den Teenagern, zwei 17-Jährigen und einer 16-jährigen aus Pinneberg, die Herausgabe aller Gegenstände und Bargeld gefordert.

Insgesamt hatte der Räuber so drei Handys und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Anschließend flüchte er mit seiner Beute fußläufig in Richtung „Lange Twiete“.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen verliefen ergebnislos. Daher wenden sich die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg jetzt mit einem Phantombild des Täters an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise zu dessen Identität unter 04101 2020.

