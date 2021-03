Das Mädchen verletzte sich dabei am Fuß und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unfallflucht in Hamburg St. Georg: Fahrradfahrerin fährt Fünfjährige an und flüchtet

Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin im Hamburger Stadtteil St. Georg ist Anfang März ein fünfjähriges Mädchen verletzt worden. Die Unfallverursacherin entfernte sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort und wird nun gesucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr die Radfahrerin am 6. März, gegen 16 Uhr eine Nebenfahrbahn der Straße An der Alster in Richtung Mundsburg. In Höhe der Schmilinskystraße kollidierte sie mit einem fünfjährigem Mädchen, das gerade dabei war, die Straße zu überqueren.

Zeugen gesucht: Fahrradfahrerin fährt Fünfjährige an und flüchtet

Die Fahrradfahrerin hielt nach Informationen der Polizei kurz an. Der Vater des verletzten Mädchens habe versucht, sie zur Rede zu stellen. Nach einem kurzen Gespräch soll sie sich dennoch unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Das Mädchen brach sich bei dem Unfall den Fuß und wurde in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Die Frau auf dem Fahrrad kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

etwa 35 Jahre alt

schlank

schulterlange, schwarze Haare

bekleidet mit einer beigen Jacke

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder der geflüchteten Fahrradfahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/ 4286-54961 beim Verkehrsunfalldienst Süd zu melden.

( cjl )