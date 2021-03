Feuerwehreinsatz Brandstiftung? Wieder stehen Autos in Eimsbüttel in Flammen

Erneut haben in Eimsbüttel mehrere Autos gebrannt. Die Polizei ermittelt. War es Brandstiftung?

Mitten in der Nacht stehen zwei Pkw mitten in Eimsbüttel in Vollbrand. Erst Anfang März war es zu ähnlichen Fällen gekommen.