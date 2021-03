Farbanschlag auf Bezirksamt Hamburg-Nord – Zeugenaufruf

Hamburg. Nach einem mutmaßlich politisch motivierten Farbanschlag auf das Bezirksamt Hamburg-Nord im Zeitraum zwischen dem 26. Februar um 17.30 Uhr und dem 1. März um 5 Uhr ermittelt nun der Staatsschutz und sucht Zeugen des Vorfalls.

Den bisherigen Erkenntnissen nach hatten der oder die Täter mehrere mit Farbe gefüllte Beutel gegen den Schriftzug "Bezirksamt" sowie den gläsernen Eingangsbereich des Gebäudes in der Kümmellstraße in Eppendorf geworfen, teilte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Montag mit.

Farbanschlag auf Hamburger Bezirksamt

Die damit verbundene Sachbeschädigung war erst verspätet zur Anzeige gebracht worden. Nun hat die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

( lag )