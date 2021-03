Vermisst in Hamburg: Wer hat dieses Mädchen gesehen?

Mathab Gholami verließ am Sonntag eine Wohneinrichtung in Harburg. Sie stieg in eine S-Bahn Richtung Hauptbahnhof.

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet einem 14 Jahre alten Mädchen. Mathab Gholami wird seit Sonntagmorgen (28. Februar) vermisst.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ Mathab Gholami am Sonntagmorgen gegen 9.50 Uhr ihre Wohneinrichtung in Harburg an der Harburger Poststraße mit unbekanntem Ziel. Im Zuge der Ermittlungen konnte sie laut Polizei um 10.20 Uhr beim Einsteigen in die S3 in Richtung Hauptbahnhof durch die Videoüberwachung des Bahnhofs Harburg aufgenommen werden.

Mathab Gholami wurde zuletzt am Harburger Bahnhof gesehen.

Foto: Polizei Hamburg

Polizei sucht mit Fotos nach vermisstem Mädchen

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, hat ein Ermittlungsrichter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Mathab Gholami wird seit Sonntag, 28. Februar, vermisst

Foto: Polizei Hamburg

Mathab wirkt wie eine 15-Jährige. Sie wird wie folgt beschrieben:

1,70 Meter groß

kräftige Figur

"westasiatische" Erscheinung

schulterlanges, dunkles Haar

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug das Mädchen

eine olivgrüne Winterjacke mit Kapuze mit Kunstfell

einen rosafarbenen Pullover

eine schwarze Jeans

ein grünes Kopftuch

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

