Mann überfällt Paketboten in Hamburg – Polizei sucht Zeugen

Ein Paketbote ist am Dienstag in Bahrenfeld überfallen und verletzt worden (Archivbild).

Hamburg. Er wollte bloß die Pakete aufliefern, wie an jedem anderen Tag: Doch diesmal endete die Schicht eines Boten mit einem Überfall im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den bislang unbekannten Dieb zu fassen.

So soll es sich laut Polizei abgespielt haben: Am Dienstag gegen 15 Uhr war der Paketbote an der Ebertallee in Bahrenfeld nahe der Trabrennbahn unterwegs. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stieß der Täter den Paketboten, der an der geöffneten Schiebetür seines Lieferfahrzeugs stand, in den Laderaum hinein.

Zusteller wurde beim Überfall leicht verletzt

Unmittelbar danach griff er sich mehrere Pakete aus dem Wagen und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der Paketzusteller wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahnung der alarmierten Polizei verlief erfolglos. Nun bitten die Beamten Zeugen um Hilfe. So wird der Gesuchte beschrieben:

männlich,

ca. 25 Jahre alt,

175 bis 180 cm groß,

schlanke Figur,

dunkler Teint,

kurze schwarze Haare,

Bart am Kinn,

zur Tatzeit trug er einen dunklen Pullover und eine dunkle Hose

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 040/428 65 67 89 oder bei jeder Dienststelle.

( krk )