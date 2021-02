Hamburg Lkw-Unfall auf der A7: Vollsperrung in Richtung Norden

Wegen eines Verkehrunfalls in Höhe Stellingen staut es sich derzeit auf der A7 in Richtung Norden (Symbolbild).

In Höhe Stellingen fuhr ein Lkw am frühen Dienstagmorgen in eine Leitplanke. Wegen der Sperrung bildete sich ein Stau.