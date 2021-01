Teenager niedergestochen – Zeugen für Angriff gesucht

Der 18-Jährige wurde am Dienstagabend in einer Unterführung von zwei Unbekannten angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

Hamburg. Bei einem Angriff an der Rotenhäuser Straße in Wilhelmsburg ist ein 18-Jähriger am Dienstag von zwei Unbekannten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Teenager und ein gleichaltriger Freund gingen gegen 19.10 Uhr durch die Unterführung der alten Wilhelmsburger Reichsstraße. Plötzlich seien zwei Unbekannte auf den Heranwachsenden zugestürmt und hätten ihn mit einem Messer angegriffen, so Polizeisprecherin Nina Kaluza.

Das Opfer erlitt mehrere Messerstiche in Oberkörper und Bein, sein Begleiter blieb unverletzt. Ein Passant übernahm die Erstversorgung des Niedergestochenen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Laut Kaluza ist sein Zustand inzwischen stabil. Eine Sofortfahndung mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen blieb erfolglos.

Teenager niedergestochen – so sollen die Täter aussehen

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen – eine Spur führt laut Abendblatt-Informationen ins Drogenmilieu, der Niedergestochene soll als Konsument bekannt sein.

Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: Beide sollen etwa 1,75 Meter groß sein und eine kräftige Figur haben. Einer der beiden trug zur Tatzeit eine Jeans, eine schwarze Jacke, einen dunkelblauen Schal und eine schwarze Mütze. Vom zweiten Täter ist nur bekannt, dass er eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen hat.

Hinweise auf die Täter oder den Tathergang nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 entgegen.

