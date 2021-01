Randalierer zertrümmern Scheiben in Metronom aus Hamburg

Hamburg. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in einem Metronom auf der Fahrt von Hamburg nach Winsen/Luhe randaliert und Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Sieben Scheiben in drei Waggons wurden von innen mit Nothämmern eingeschlagen, nach einem Halt in Winsen wurden weitere Fensterscheiben auch von außen zerstört. Fünf Nothämmer wurden außerdem gestohlen.

Der Metronom war in der Nacht zum Sonntag um 02.33 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof abgefahren und kam um 03.06 Uhr am Bahnhof in Winsen an. Dort wurde anschließend das Display eines Fahrausweisautomaten eingeschlagen.

Das zerstörte Display am Automaten in Winsen

Foto: Bundespolizei Bremen

Bundespolizisten stellten Nothämmer auf der Treppe des Bahnsteigs und vor dem Automaten im Bahnhofstunnel sicher. Nach ersten Ermittlungen könnte eine Gruppe von fünf Jugendlichen für die Vandalismusschäden verantwortlich sein. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0421/16299-777.