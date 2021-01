Hamburg: Mann prügelt grundlos auf 68-Jährigen ein

Hamburg. Er stand an einem Schaufenster, sah sich die Auslage eines Buchladens in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs an. Für einen 22-jährigen alkoholisierten Mann war das wohl schon Grund genug, sich provoziert zu fühlen. Er redete auf den 68-Jährigen ein, fasste ihn an und als dieser gehen wollte, trat er ihn.

Wie die Bundespolizei mitteilte, spielte sich die Tat in der Nacht zu Sonntag ab. Um 0.50 Uhr trafen die beiden Männer aufeinander. Der Tatverdächtige konnte aufgrund einer Videoaufnahme einer Überwachungskamera identifiziert werden und bereits eine Stunde nach der Tat vorläufig festgenommen werden.

Tatverdächtige soll 68-Jährigen von hinten die Beine weggetreten haben

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei soll der Geschädigte an einem Schaufenster eines Buchladens gestanden haben, als der 22-Jährige ihn plötzlich belästigte. So griff er mehrfach an den Arm des Geschädigten und redete unverständlich auf diesen ein. Als der 68-Jährige sich daraufhin entfernen wollte, trat der Beschuldigte dem Geschädigten die Beine von hinten weg.

Lesen Sie auch:

Der Hamburger stürzte zu Boden und erlitt laut Polizei Knieverletzungen. Eine Versorgung durch Rettungsanitäter vor Ort lehnte er aber ab. Der Täter ergriff sofort die Flucht. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm anschließend die Angaben des Geschädigten sowie eines weiteren Zeugen auf. Eine umgehende Videoauswertung der Überwachungskameras war erfolgreich. Die Aufnahmen zeigten den Beschuldigten und die Tat.

Augerechnet am Hauptbahnhof entdecken Beamten den 22-Jährigen später

Eine sofort eingeleitete Fahndung und das gute Videomaterial machten es möglich, dass der 22-Jährige bereits eine Stunde später von Beamten erkannt wurde – und zwar erneut am Hamburger Hauptbahnhof. Der Beschuldigte versuchte wieder zu flüchten und wurde gestellt und zu Boden gebracht.

Der Beschuldigte war laut Polizei nicht einsichtig: Er randalierte in der Gewahrsamszelle und beleidigte die auf der Wache anwesenden Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Gegen den Beschuldigten wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung gestellt. Denn der Mann wurde durch die Auswertung des Videomaterials noch bei einer weiteren Tat identifiziert. Er hatte zuvor noch eine Wand im Hauptbahnhof mit einem Graffiti besprüht.

( krk )