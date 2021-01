Polizei fasst flüchtenden Dealer am Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg. Dieser Dealer hatte sich wohl zu sicher gefühlt. Mitten am Tag versuchte er Drogen am Hamburger Hauptbahnhof zu verkaufen. Dabei wurde er von Zivilfahndern entdeckt. Er versucht noch zu flüchten. Doch das war zwecklos.

Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, ist ihnen am Sonnabend ein Dealer ins Netz gegangen. Gegen 14 Uhr ging dieser am Hamburger Hauptbahnhof seinem "Geschäft" nach. Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten ihn dabei. Als sie den 21-Jährigen ansprachen, versuchte dieser in den U-Bahnbereich des Hauptbahnhofs zu fliehen.

Am Bahnsteig endete die Flucht des Dealers

Bundespolizisten konnten ihn aber am Bahnsteig stellen und vorläufig festnehmen. Gefesselt wurde er zum Bundespolizeirevier gebracht. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung fanden die Beamten 21 Gripbeutel Marihuana, mehr als 200 Euro Bargeld sowie ein Handy.

Die Sachen wurden beschlagnahmt. Gegen den polizeilich bereits bekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Landeskriminalamt der Polizei Hamburg. Der mutmaßliche Dealer ist laut Polizei wieder auf freiem Fuß.

( krk )