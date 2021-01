Junger Mann bei Verpuffung in Kleingarten schwer verletzt

Hamburg. Bei einer Verpuffung in einem Kleingartenverein in Langenhorn ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Hamburger Polizei hatte der Mann am Sonnabendnachmittag am Gehlengraben ein Feuer in einer Feuertonne machen wollen. Dabei seien Flüssigkeiten entzündet worden, wie ein Sprecher am Sonntagmorgen berichtete.

Aus zunächst unbekannter Ursache kam es zu einer Verpuffung. Der 21-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen an Kopf und Oberkörper. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben des Sprechers jedoch nicht.

( HA/lno )