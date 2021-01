Streit um Jacke eskaliert – Messerangriff in Hamburg-Osdorf

Hamburg. Am Sonnabendnachmittag ist an der Osdorfer Landstraße in Altona eine Auseinandersetzung um eine Jacke offenbar völlig eskaliert. Laut dem Lagedienst der Polizei Hamburg hatten sich dort in einer Wohnung zwei Personen derart gestritten, dass einer der Beteiligten schließlich zwei Küchenmesser zückte und seinen Kontrahenten damit angriff.

Zuvor soll gemeinsam Alkohol konsumiert worden sein. Einer der beiden Streithähne erlitt durch die Messerattacke oberflächliche Schnittverletzungen an der Hand und musste medizinisch versorgt werden.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar.

( hie )