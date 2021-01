Hamburg: Feueralarm im Intercity – Zug zwischenzeitlich evakuiert

Der Fernzug war auf dem Weg von Hamburg nach Stuttgart, doch schon in Harburg musste eine Zwangspause eingelegt werden.

Hamburg. Feueralarm im IC2213, der am Freitagnachmittag auf dem Weg nach Stuttgart war. Kurz nach der Abfahrt aus dem Hamburger Hauptbahnhof bemerkte am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein Fahrgast in einem Waggon Qualm. Der Zug stoppte im Bahnhof Harburg und wurde sofort evakuiert.

Feuerwehr und Bundespolizei rückten mit einem größeren Aufgebot an. Zunächst wurden Verletzte befürchtet. Das bestätigte sich nicht. Einsatzkräfte suchten die Ursache. Sie entdeckten eine Batterie unter einem Waggon, bei der es durch einen technischen Defekt zu der Qualmentwicklung gekommen sein dürfte. Der Waggon musste ausgetauscht werden.

Für die Fahrgäste führte der Zwischenfall zu einer erheblichen Verspätung.