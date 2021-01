Bienenbüttel Verwirrte Frau schwimmt Rettern in der Ilmenau davon

Bienenbüttel. Am Freitagvormittag sind Feuerwehr und Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Zeugen berichteten, dass in der Ilmenau in Bienenbüttel (Lüneburger Heide) eine Frau stünde.

Die Beamten machten sich auf den Weg zur Ilmenaubrücke in der Billungstraße und trafen dort eine circa 50 Jahre alte, offenbar verwirrte Frau an, die im Fluss stand. Als sich die Rettungskräft der Frau näherten und sie aufforderten, das Wasser wegen der eisigen Temperaturen zu verlassen, schwamm die Frau kurzerhand davon.

Kurze Zeit später stoppte sie dann doch und konnte von einem Feuerwehrmann, der ins Wasser watete, aus der Ilmenau gezogen werden. Ein Rettungswagen brachte die unterkühlte 50-Jährige in eine Klinik.

( hie )