Hamburg-Blankense: Polizeihund schnappt vier Graffiti-Sprayer

Hamburg: Polizeihund "Buk" hat den Beamten geholfen, in Blankenese vier Graffiti-Sprayer zu stellen.

Erfolgreiche Fahndung Polizeihund schnappt vier Graffiti-Sprayer in Blankenese

Hamburg. Erfolg für Spürnase "Buk": Der Hamburger Polizeihund hat am späten Donnerstagabend maßgeblich dazu beigetragen, dass in Blankenese vier Graffiti-Sprayer gefasst werden konnten. "Buk" nahm die Witterung auf und führte die Beamten zu den jungen Männern.

Um kurz nach 23 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Straße Hasenhöhe zwei Männer, die großflächige Graffiti an die Mauer einer Bahnunterführung sprühten. "Außerdem fielen dem aufmerksamen Passanten zwei weitere junge Männer auf, die offensichtlich 'Schmiere' standen", sagte Polizeisprecher Thilo Marxsen am Freitag. Der Zeuge alamierte daraufhin die Polizei.

Blankenese: Polizeihund führt Beamte in Kleingartenverein

Bei einer Sofortfahndung waren zwei Streifenwagen, ein Zivilfahnder, Beamte der Bereitschaftspolizei und zwei Diensthundeführer mit „Buk“ beteiligt. Die Sprayer waren zwar inzwischen geflüchtet, aber einige Polizisten sahen aus einer gewissen Entfernung vier Personen, die in Richtung Simrockstraße rannten.

"Von dieser Stelle aus setzte die Diensthundeführerin ihren Diensthund 'Buk' zur flüchtigen Witterungsaufnahme ein", so Marxsen. Der Hund führte die Beamten in einen nahegelegenen Kleingartenverein, wo er zwei der vier Männer dank seiner Spürnase entdeckte. Die beiden 19-Jährigen wurden vorläufig festgenommen.

Polizeihund kann erneut eine Fährte der Sprayer aufnehmen

Und auch die beiden Komplizen der 19-Jährigen konnten gestellt werden. Marxsen: "In der Straße Espenreihe sahen die Polizisten plötzlich zwei Männer, die wiederum beim Erblicken der Polizei die Flucht ergriffen." Da diese einen Jutebeutel weggeworfen hatte, konnte der Polizeihund erneut eine Fährte der Sprayer aufnehmen. Er führte die Beamten geradewegs zu einem Gebüsch, in dem sich zwei 18-Jährige versteckten.

"Es konnten umfangreiche Beweismittel wie Sprühdosen, Sprühköpfe und mit frischer Farbe versehene Handschuhe und Oberbekleidung sichergestellt werden", sagte Marxsen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier jungen Männer entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.