Wegen Corona: Polizei überprüft Shisha-Bars in Hamburg und wird fündig

Bei einer groß angelegten Kontrolle mehrerer Shishabars entdeckte die Polizei in Räumlichkeiten in der Wandsbeker Marktstraße insgesamt 18 Personen.

Hamburg. Wegen der aktuell hohen Corona-Fallzahlen und da in der Vergangenheit häufig Verstöße gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen festgestellt worden sind, überprüfte die Polizei von Donnerstagnachmittag bis in den frühen Freitagmorgen 29 Shishabars und ähnliche Lokalitäten in den Stadtteilen Wandsbek, Sasel und Rahlstedt.

Bei einer Kontrolle in der Wandsbeker Marktstraße beobachteten die Beamten schließlich immer wieder einzelne Personen, die an der Eingangstür einer Shishabar reingelassen wurden, das Licht in den Räumlichkeiten blieb jedoch ausgeschaltet.

Kontrolle in Shishabar: 14 Personen im Keller angetroffen

Daraufhin betraten die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten und stellten im Keller der Shishabar Rauch fest. Hinter einer Tür hörten sie Stimmen. Trotz Klopfen wurde diese jedoch nicht geöffnet, sodass die Beamten die Tür auframmten.

In dem Kellerraum befanden sich 14 Personen, darunter die minderjährigen Söhne des Betreibers im Alter von 15 und 16 Jahren. Im Treppenhaus wurden außerdem vier weitere Personen angetroffen. Außerdem stellten die Beamten mehrere Shisha-Pfeifen fest, die in Benutzung waren sowie 20 Kilo unverzollten Tabak.

Zoll und Feuerwehr ebenfalls beim Einsatz in Wandsbek

Gegen den Betreiber sowie die anwesenden Personen wurden nun Verfahren wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen eingeleitet. Die Ermittlungen zu rechtlichen Verstößen wegen des Tabaks übernahm der Zoll.

Bei dem Einsatz in der Wandsbeker Marktstraße wurde außerdem die Feuerwehr angefordert. Sie stellte erhöhte CO-Werte fest, die jedoch nicht gesundheitsschädlich waren.

( lag/arg )