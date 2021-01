Wilhelmsburg Raser überfährt Fußgänger in Hamburg – Mann schwer verletzt

Hamburg. Ein rücksichtsloser BMW-Fahrer hat am frühen Mittwochmorgen einen Fußgänger in Hamburg-Wilhelmsburg überfahren und dabei schwer verletzt. Das 56 Jahre alte Opfer musste mit einem Schädel-Hirn-Trauma und Wirbelverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand aber nicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach der Aussage von Zeugen war der 34 Jahre alte BMW-Fahrer schon vor dem Unfall durch seine rabiate Fahrweise auf der Veringstraße aufgefallen. Er fuhr zu schnell, ließ einen Linienbus nicht aus seiner Haltebucht fahren, bog dann auch noch kurz vor den entgegenkommenden Fahrzeugen in die Neuhöfer Straße ein. An der Kreuzung erfasste er den Fußgänger, als dieser gerade bei Grün die Straße überqueren wollte.

Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seinen Führerschein musste der Mann bereits abgeben.

( bob )