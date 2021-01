40 Durchsuchungsbeschlüsse in ganz Europa. Die Bande war aufgeflogen, weil hohe Summen in bar auf Bankkonten eingezahlt wurden.

Razzia in ganz Europa Steuerbetrug in Millionenhöhe: Spur führt nach Hamburg

Hamburg. Im Zuge von Ermittlungen gegen eine Bande, die Korrosions-Schutzmittel als Kraftstoff verkauft haben soll, haben Fahnder des Zolls am Mittwoch überwiegend in Hamburg, aber auch in Bremen, Duisburg, Freiburg und weiteren Städten in verschiedenen Bundesländern Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Es gehe um den Verdacht der bandenmäßigen Steuerhinterziehung und der Geldwäsche, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg mit.

Ein möglicher Steuerschaden in Höhe von insgesamt mindestens acht Millionen Euro sei ermittelt worden. Zwei der fünf Verdächtigen wurden festgenommen – einer in Polen, ein weiterer in Österreich.

Großrazzia in Hamburg und europäischen Ländern

Vom Amtsgericht Hamburg waren 40 Durchsuchungsbeschlüsse erlassen worden. "Hiervon wurde ein Großteil unter Koordinierung von Eurojust in Den Haag zeitgleich in Polen, Großbritannien, Italien, Spanien, Ungarn, Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, den Niederlanden, Österreich, Schweiz und Rumänien vollstreckt", sagte Frank Nielsen vom Zollfahndungsamt Hamburg. Es wurden umfangreiche Beweismittel und Vermögenswerte sichergestellt.

Die Ermittlungen richten sich demnach gegen eine fünfköpfige deutsch-russisch-polnische Tätergruppe. Sie steht im Verdacht, überwiegend aus Polen agierend über eine in Hamburg ansässige Firma seit 2018 Korrosions-Schutzmittel und Lösemittel an ein weit verzweigtes europäisches Vertriebsnetz verkauft zu haben.

300 Container gelangten am Hauptzollamt Hamburg vorbei

Solche Waren sind zwar grundsätzlich steuerfrei, enthielten in diesem Fall aber in hoher Konzentration Dieselkraftstoff und Benzin und "wurden von den Tätern nach bisherigen Erkenntnissen als Kraftstoff oder Kraftstoffzusatz an weitere Abnehmer veräußert, ohne die fällige Energiesteuer und Umsatzsteuer zu entrichten", so der Zoll.

Von 2018 bis Anfang 2021 gelangten rund 300 Container am Hauptzollamt Hamburg vorbei nach Italien, Großbritannien und Spanien.

Von 2018 bis Anfang 2021 gelangten so rund 300 Container am Hauptzollamt Hamburg vorbei nach Italien, Großbritannien und Spanien. Zollfahnder Nielsen sagte: "Es besteht auch der Verdacht der Abgabe unrichtiger Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie der unrechtmäßigen Inanspruchnahme der Steuerfreiheit bei innergemeinschaftlichen Lieferungen."

70 Beamte bei Razzien in Deutschland im Einsatz

Die Tatverdächtigen gerieten ins Visier des Zolls, nachdem zwei Banken, bei denen die Hamburger Firma Geschäftskonten unterhielt, ihrer Verpflichtung nach dem Geldwäschegesetz nachkamen: Sie zeigten die Einzahlung hoher Bargeldsummen auf diese Konten an. Wie hoch diese Barsummen waren, wollte der Zoll nicht preisgeben.

Bei den Razzien in Deutschland waren rund 70 Beamte des Zollfahndungsdienstes, verschiedener Hauptzollämter und der Steuerfahndung im Einsatz. Die Beamten konnten außerdem etwa 3500 Liter eines Additives sicherstellen. "Hieraus könnten 350.000 Liter Kraftstoff illegal hergestellt werden", hieß es. Und dieser Kraftstoff hätte für erhebliche Summen verkauft werden können.

