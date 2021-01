Mann rast unter Drogen mit knapp 100 km/h durch Hamburg

Hamburg. Ein 35-Jähriger hatte es am Dienstagabend offenbar sehr eilig – oder wollte mal so richtig Gas geben, womöglich beflügelt durch den Konsum von Kokain. Doch die Polizei Hamburg setzte seiner Raserei über die A7 und durch Schnelsen ein Ende. Seinen Führerschein ist der 35-Jährige nun erst mal los.

Als die Besatzung eines ProViDa-Fahrzeugs gegen 20.50 Uhr an der Anschlussstelle Quickborn auf die A7 in Richtung Hamburg auffuhr, näherte sich ein VW Passat schnell von hinten, sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Mittwoch. Der Passat fuhr so dicht auf den Streifenwagen auf, dass die Beamten die Scheinwerfer des Autos nicht mehr im Rückspiegel sehen konnten.

Tempo 198 bei erlaubten 120 km/h: Mann rast über A7

Anschließend wurden die Beamten Zeugen eines gefährlichen Fahrmanövers: Der 35-Jährige wechselte vom Beschleunigungsstreifen kommend zügig auf die linke Fahrspur und drückte das Gaspedal durch. "Eine zwischenzeitliche Messung ergab eine Geschwindigkeit von 198 km/h bei erlauben 120 km/h", so Ritterskamp.

An der Anschlussstelle Schnelsen verließ der Passat die A7, setzte seine riskante Fahrweise jedoch fort. Kurz gesagt: An Geschwindigkeitsbegrenzungen hielt sich der 35-jährige Fahrer nicht. Ritterskamp: "Auf dem Schleswiger Damm und auch im weiteren Verlauf der Frohmestraße erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu 92 km/h bei zulässigen 50 km/h."

Hamburg: Raser hatte zuvor Kokain konsumiert

In der Frohmestraße in Schnelsen stoppte die Polizei den Passat und kontrollierte den 35-Jährigen. Das Ergebnis: Es gab Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Und diese sollten sich bestätigen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain.

Nach einer Blutprobenentnahme wurde der 35-Jährige wieder entlassen. Seinen Führerschein jedoch beschlagnahmten die Beamten.

Bereits am Montagnachmittag hatte die Polizei Hamburg drei Autofahrer gestoppt, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Dabei erwischten sie auch einen 34-Jährigen, der völlig zugedröhnt und viel zu schnell über die A7 gerast war – obwohl er noch nicht mal über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

( coe )