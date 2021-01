Großbrand auf der Veddel: Lagerhalle in Flammen

Eine Lagerhalle geriet am frühen Mittwochmorgen in Brand. Etwa 120 Kräfte der Feuerwehr sind im Einsatz.

Hamburg. Am frühen Mittwochmorgen geriet eine Lagerhalle in einem Industriegebiet auf der Veddel in Brand. Rund 120 Einsatzkräfte kämpfen zurzeit gegen die Flammen in dem Gebäude am Stenzelring an.

Das Feuer wurde gegen 5.30 Uhr gemeldet, teilte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr mit. In der etwa 60 mal 40 Meter großen Halle brenne Verpackungsmaterial. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen Anlieger und Anwohner in den Gebieten Veddel, Harburg, Billbrook, Moorfleet und Wilhemsburg die Fenster und Türen geschlossen halten, so die Feuerwehr.

Auch der S-Bahn-Verkehr ist von dem Feuer beeinträchtigt: Der Zugverkehr sei zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook derzeit unterbrochen, teilte die S-Bahn Hamburg auf Twitter mit. Die S31 fahre abweichend bis Hasselbrook.

Zwischen den Haltestellen Hammerbrook und Wilhelmsburg wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen angefordert. "Die Metrobus Linie 13 wurde in Folge der Streckensperrung von Veddel bis Hammerbrook verlängert", twitterte die S-Bahn Hamburg.

In Folge eines Feuerwehreinsatzes ist der Zugverkehr zwischen Wilhelmsburg <> Hammerbrook derzeit unterbrochen. Die #S31 verkehrt abweichend bis Hasselbrook.#hvv #sbahnhh — S-Bahn Hamburg (@SBahnHamburg) January 13, 2021

Wegen des Großbrandes könne es auf der B75 zu starkem Funkenflug kommen, teilte die Feuerwehr mit. Es komme darüber hinaus zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, teilte die Feuerwehr mit.

