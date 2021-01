Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Haus an der Schnellstraße, in dem das Feuer ausbrach.

Tragödie Frau stirbt bei Feuer in ihrer Wohnung in Altona-Nord

Hamburg. Bei einem Feuer in einem fünfgeschossigen Wohnhaus an der Schnellstraße in Altona-Nord ist am Dienstagabend eine Frau ums Leben gekommen.

Nach ersten Informationen hatten Anwohner gegen 19.10 Uhr Flammen im zweiten Stock des Hauses bemerkt. Kurz darauf nahmen sie einen Knall wahr. Die Feuerwehr rückte mit 45 Einsatzkräften an. In der Wohnung brannten bereits mehrere Möbelstücke. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Frau konnte nicht mehr gerettet werden. Besonders tragisch: Sie soll noch am Fenster gestanden und um Hilfe gerufen haben.

Die übrigen Hausbewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie wurden zunächst in einem benachbarten Bürogebäude untergebracht. Die Einsatzsstelle wurde inzwischen an die Polizei übergeben, die nun die Ermittlungen zur Brandursache aufnimmt.

( arg/ced )