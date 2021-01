Eine Frau fand den 31-Jährigen am frühen Montagmorgen in Harvestehude. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Rettungswagen (Archivbild): Eine Frau hat am Montag in Hamburg-Harvestehude einen lebensgefährlich verletzten Mann aufgefunden.

Zeugenaufruf Mann liegt lebensgefährlich verletzt in Hamburger Hinterhof

Hamburg. Eine Frau hat am frühen Montagmorgen in einem Hinterhof im Stadtteil Harvestehude einen grausigen Fund gemacht: Vor ihr lag ein offenbar schwer verletzter Mann.

Der 31-Jährige war nach Angaben der Polizei Hamburg stark alkoholisiert und wies am Kopf lebensgefährliche Verletzungen auf. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Er schwebt aber weiter in Lebensgefahr.

Unklar ist weiterhin, wie sich der Mann die Verletzungen zugezogen hat und wie lange er schon in dem Hinterhof am Grindelberg lag. Das Landeskriminalamt hofft auf Hinweise. Zeuginnen und Zeugen können sich unter Telefon 040 4286-56789 oder in jeder Polizeidienststelle melden.

