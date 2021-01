63-Jähriger wegen Körperverletzung in Hamburg vor Gericht

Hamburg. Wenn Sabine M. von dem Moment erzählt, in dem sie buchstäblich umgehauen wurde, dann meint die 56-Jährige das auch im übertragenen Sinne. Es hat das Leben der Hamburgerin beeinträchtigt und „mich sehr aus der Bahn geworfen“, erzählt die Hamburgerin. Eine andere Frau schildert, sie habe „geweint und gezittert. Und ich hatte Angst“. Eine 86-Jährige berichtete der Polizei von Ängsten und Schlafstörungen. „Ich war sehr geschockt und habe sehr viel geheult“, sagt eine vierte. Sie alle sind einem Mann über den Weg gelaufen, der von sich sagt, er werde nicht verstanden. Und der dann eben überreagiere. „Die meisten Menschen haben was gegen mich.“

Wer Bernd K. jetzt vor dem Amtsgericht sieht, wo sich der 63-Jährige unter anderem wegen Körperverletzung verantworten muss, nimmt einen Mann von großer und kräftiger Statur wahr, einen Menschen, der zumindest körperlich den Eindruck macht, er könne selbstbewusst und ohne Ängste durchs Leben gehen.

Doch tatsächlich ist der Hamburger jemand, der Panik bekommt, wenn er meint, anderen kämen ihm zu nah — und der Blicke vorschnell als missbilligend oder feindselig versteht. Dann glaubt er, sich zur Wehr setzen zu müssen. Insgesamt dreimal war das so, meist im Bus oder an Haltestellen. Dann, so die Anklage, rempelte er beispielsweise eine Frau absichtlich an, so dass sie stürzte und sich zwei Hämatome zuzog.

Bernd K. leidet unter körperlichen und psychischen Problemen

Seit Bernd K. im Alter von 13 Jahren auf seinem Rad von einem Auto angefahren wurde und fünf Wochen im Koma lag, leidet er unter körperlichen und psychischen Problemen. Der 63-Jährige erzählt unter anderem von Lähmungserscheinungen und Zeitverzögerungen beim Verarbeiten von Eindrücken. Er habe eine besondere Hochsensibilität, liebe Literatur, schreibe selber Kurzgeschichten.

„Wenn mich Menschen tolerieren, wie ich bin, ist alles gut.“ Aber es gebe manchmal „Spannungen, die raus müssen. Wenn Menschen meine Behinderung nicht verstehen wollen, gehe ich hoch wie eine Rakete.“ Auch Enge und Menschenansammlungen wie etwa im Bus machten ihm sehr zu schaffen. Bei den Opfern entschuldigt er sich. „Ich habe Panik gekriegt. Es tut mir leid.“

Eine Grundlage für eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik bestehe nicht

Ein psychiatrischer Sachverständiger führt die Taten des Angeklagten auf eine Hirnverletzung zurück, die dieser als Kind bei dem Radunfall erlitten habe und die zu einer Veränderung der Persönlichkeit geführt habe. Insbesondere sei die Impulskontrolle beeinträchtigt. Eine Grundlage für eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik bestehe allerdings nicht. Im Übrigen erscheine Bernd K. jetzt besser gefestigt, da er in einer betreuten Anlage wohnt und sich offenbar psychisch stabilisiert habe.

Schließlich wird das Verfahren auf Anregung der Staatsanwaltschaft eingestellt. Die Worte, die der Richter an den 63-Jährigen richtet, sind eindringlich: „Das ist wirklich gefährlich, wenn Sie überfordert sind und das körperlich rauslassen. Sie dürfen auf keinen Fall Menschen anrempeln“, dadurch könnten extrem gefährliche Situationen entstehen. „Vermeiden Sie das unbedingt, damit Sie Menschen nicht noch schlimmer weh tun.“