Gasaustritt am Ballindamm in Hamburg! Arbeiter beschädigt Leitung

In der Nähe der Europa Passage trat am Montag Gas aus, weil ein Arbeiter eine Leitung beschädigte.

Hamburg. Gas-Alarm in der Hamburger Innenstadt: Ein Bauarbeiter hat am frühen Montagnachmittag um 12.55 Uhr eine Gasleitung auf dem Fußweg am Ballindamm beschädigt. Daraufhin trat die geruchsintensive Substanz spürbar aus. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und verständigte die Energieversorger von Hamburg Energie für weitere Untersuchungen. Diese hoben die Baugrube weiter aus und dichteten das Leck ab.

Während des Einsatzes sperrte die Polizei den Ballindamm zwischen Jungfernstieg und Alstertor für rund eineinhalb Stunden. Seit 14.30 Uhr ist die Straße entlang der Binnenalster für den Verkehr wieder freigegeben. Anfangs war der Ballindamm auch für Fußgänger gesperrt, doch nach circa 20 Minuten durften diese die Unfallstelle auf der Wasserseite wieder passieren. Für Fahrradfahrer war daraufhin nur noch der Radweg in Richtung Hauptbahnhof gesperrt.

Gas tritt am Ballindamm aus, aber Frau will rauchen

In Rahmen des Großeinsatzes kam es derweil zu einem kuriosen Zwischenfall: Wie das Abendblatt erfuhr, trat eine Frau aus einem der Häuser am Ballindamm hervor, um zu rauchen. Dabei bemerkte sie offenbar nicht das Aufgebot an Polizei und Feuerwehr um sie herum und versuchte, sich eine Zigarette direkt an der Unfallstelle des austretenden Gases anzuzünden. Feuerwehrleute konnten dies gerade noch rechtzeitig verhindern.

Inzwischen geht keine Gefahr mehr für Hamburger von der beschädigten Gasleitung aus.

( arg/wal )