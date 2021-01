Soko Autoposer: Betrunkener Paketbote rast durch Hamburg

Die Polizeioberkommissare von der Soko „Autoposer" bei einem Einsatz in Hamburg.

Hamburg. Obwohl die Mobilität der Hamburger durch den Corona-Lockdown um rund 20 Prozent zurückgegangen ist, hat die Soko „Autoposer" am vergangenen Wochenende mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Dabei fiel den Beamten unter anderem ein betrunkener Paketbote in Barmbek-Nord auf.

Der Mann fuhr in seinem Transporter mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Fuhlsbütteler Straße, ehe er nach dem Abbiegen in eine Nebenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem Ampelmast kollidierte. Als die Polizisten an das Auto herantraten, setzte der Verdächtige seinen Wagen zurück, um sich vom Unfallort zu entfernen. Ein Fluchtversuch, den die Kontrollgruppe verhinderte.

Anschließend stellten die Beamten fest, dass der Paketbote unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Infolgedessen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Soko „Autoposer": Mit 2,34 Promille am Steuer

Alkohol am Steuer spielte auch bei einem Vorfall in Bergedorf eine Rolle. Dort wurde die Polizei wegen eines Schlangenlinien fahrenden Autos alarmiert. Bei dem daraufhin überprüften 52-Jährigen wurde ein Promillewert von beachtlichen 2,34 (Atemalkoholtest) festgestellt. Der Mann besitzt außerdem keinen Führerschein.

Seine Fahrerlaubnis hatte er bereits im Jahr 2017 wegen einer Trunkenheitsfahrt verloren und seitdem nicht wieder neu beantragt. Auch bei diesem Verkehrssünder wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Golf-Fahrer ohne Führerschein und unter Drogen

Schließlich ging der Soko „Autoposer“ in der Wilhelmsburger Reichsstraße noch ein weiterer Fahrer ohne Führerschein ins Netz. Der Mann machte sich verdächtig, weil er mit seinem VW Golf die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht einhielt. Nachdem das Fahrzeug angehalten wurde, stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand der Mann unter Drogen und es wurde ein Faustmesser aus seiner Hosentasche sichergestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt sowie ein Strafverfahren eingeleitet und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gestellt.

Mit solchen punktuellen Schwerpunkteinsätzen im gesamten Stadtgebiet verfolgt die Soko „Autoposer“ das Ziel, die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

( wal )