Mord im Hamburger Osten? Polizei nimmt Verdächtigen fest

Mord in Hamburg-Neuallermöhe: Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort im Rahel-Varnhagen-Weg.

Hamburg. In Hamburg-Neuallermöhe ist am Sonntagnachmittag eine Frau noch unbekannten Alters mutmaßlich im Keller eines Mehrfamilienhauses ermordet worden. Die Polizei nahm einen zunächst flüchtigen Verdächtigen fest. Nun ermittelt die Mordkommission.

Warum wurde die Frau ermordet?

Die Polizei wurde kurz nach 15 Uhr alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau schon nicht mehr am Leben. Weil der Täter flüchtig war, rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften an – die genaue Anzahl wollte der Lagedienst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen. Die Beamten suchten den Täter im gesamten Stadtteil – und nahmen schließlich einen Verdächtigen fest, der sich in einem nahe gelegenen Carport verschanzt hatte. Wie das Abendblatt erfuhr, soll es mehrere eindeutige Indizien geben, die auf die Tat des Mannes hinweisen.

Die Ermittler haben den Hauseingang sowie den Nebeneingang des Mehrfamilienhauses am Rahel-Varnhagen-Weg/Ecke Fanny-Lewald-Ring vorläufig abgesperrt. Anwohner erhalten erst nach einer Polizeikontrolle Zutritt. Die genauen Hintergründe sowie das Motiv der Gewalttat sind noch unklar.

( arg/wal )