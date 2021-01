Hamburg: Ältere Frau stirbt in verrauchter Wohnung in Ottensen

Brennendes Essen Ältere Frau stirbt in verrauchter Wohnung in Ottensen

Hamburg. Tragischer Vorfall in Hamburg-Ottensen: Eine ältere Frau ist am Sonnabendvormittag ums Leben gekommen – in ihrer Wohnung in der Arnoldstraße brannte laut Feuerwehr Essen auf dem Herd.

Anwohner hatten die Feuerwehr um 11.17 Uhr alarmiert, da sie piepende Rauchmelder und Brandgeruch aus der Wohnung der alten Dame wahrnahmen. "Vor Ort mussten wir die Wohnung gewaltsam öffnen", sagte ein Feuerwehrsprecher. In der verrauchten Wohnung entdeckten die Einsatzkräften die Bewohnerin leblos auf dem Boden liegend.

Frau liegt leblos in verrauchter Wohnung in Ottensen

Die Retter versuchten sofort, die ältere Frau wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg. "Unklar ist, ob es ein medizinisches Ereignis gegeben hat und die Frau zusammengebrochen ist, bevor das Essen auf dem Herd angebrannt ist", so der Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort.

( coe )