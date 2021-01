Hamburg: Lidl wegen Feuer geräumt – Müllpresse in Brand geraten

Passanten hatten große Rauchwolken über dem Supermarkt in Eißendorf gemeldet. Doch zum Glück brannte es nicht in dem Laden.

Hamburg. Große Rauchwolken über einem Supermarkt in Hamburg-Eißendorf: Die Feuerwehr musste am Freitagabend zum Lidl-Markt an der Bremer Straße ausrücken, weil Passanten starke Qualmentwicklung gemeldet hatten.

Polizei und Supermarkt-Mitarbeiter hatten die Lidl-Filiale bereits geräumt, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Dort stellten sie fest, dass eine Müllpresse für Verpackungsmaterial auf der Rückseite des Ladens in Brand geraten war. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Foto: TV News Kontor

( coe )