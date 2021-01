Bergedorf: Raubüberfall auf Kiosk-Supermarkt – Angestellter verletzt

Der Ladenbeker Shop am Ladenbeker Furtweg in Bergedorf-West wurde am Freitagabend überfallen.

Hamburg. Zwei unbekannte Männer haben am Freitagabend den Ladenbeker Shop am Ladenbeker Furtweg in Bergedorf-West überfallen und dabei einen Angestellten schwer verletzt. Zuvor soll es in dem kleinen Kiosk-Supermarkt mit Post-Shop einen Streit zwischen den beiden Tätern und einem Angestellten gegeben haben.

Im Verlauf des Streits zogen die Räuber eine Stichwaffe, möglicherweise ein Messer, und forderten die Herausgabe der Tageseinnahmen. Bei einem Gerangel an der Kasse stach einer des Duos dann auf den Angestellten des Marktes ein. Dieser erlitt stark blutende Schnittverletzungen.

Räuber flohen nach Überfall – Angestellter schwer verletzt

Den beiden Räubern gelang die Flucht zu Fuß, bevor die Polizei eintraf. Ein Rettungswagen brachte den Angestellten ins Krankenhaus. Mehrere Streifenwagen fahndeten im Umfeld nach den Tätern, allerdings zunächst ohne Erfolg.

Bei allen Beteiligten soll es sich nach Angaben der Polizei um "junge Heranwachsende" handeln. Über die Art und Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Der Laden, der sich in einer kleinen Ladenzeile unterhalb eines Hochhauses befindet, wurde weiträumig für die Spurensicherung abgesperrt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

( bz )