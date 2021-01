Hamburg: Lkw-Fahrer fünf Jahre mit gefälschtem Führerschein auf Tour

Auf dem Rastplatz Stillhorn hat die Polizei Hamburg einen Lkw-Fahrer kontrolliert, der seit Jahren mit einem gefälschten Führerschein in ganz Europa Touren gefahren ist (Symbolbild).

Hamburg. Bei einer Schwerlastkontrolle hat die Polizei Hamburg am Donnerstagabend einen besonderen Treffer gelandet: Bei der Überprüfung eines 35-jährigen Lkw-Fahrers auf dem Rastplatz Stillhorn stellten die Beamten fest, dass der Berufskraftfahrer seit mindestens fünf Jahren mit einem gefälschten Führerschein in ganz Europa unterwegs war.

"Der 35-jährige Sattelzugfahrer führte einen Kühltransport für eine polnische Firma durch und legte den Beamten einen ukrainischen Führerschein vor", sagte Polizeisprecherin Evi Theodoridou am Freitag. Doch den besonders geschulten Polizisten konnte der Lkw-Fahrer nichts vormachen: Sie erkannten Fälschungsmerkmale und stellten bei genauerer Betrachtung fest, dass es sich offenbar um eine sogenannte Totalfälschung handelte.

LKW-Fahrer hatte nie eine gültige Fahrerlaubnis erlangt

"Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 35-jährige Ukrainer seit mindestens fünf Jahren als Berufskraftfahrer europaweite Touren unternommen hatte und nie eine gültige Fahrerlaubnis erlangt hatte", so Theodoridou. Der Mann hatte demnach mit dem gefälschten Führerschein in Polen und in der Ukraine illegal Fahrerkarten und Berufsfahrerqualifikationen erworben.

Die Beamten stellten den gefälschten Führerschein sicher. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Theodoridou: "Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro wurde der 35-Jährige wieder entlassen."

