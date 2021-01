Chemie-Unfall auf der A1 löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Sittensen/Hamburg. Auslaufende Chemikalien haben auf der Autobahn A1 zwischen Hamburg und Bremen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Wie die Einsatzkräfte am Donnerstagabend mitteilten, kam es an der Rastanlage Ostetal-Süd Richtung Hamburg gegen 13.40 Uhr zu einem Gefahrgutaustritt aus einem Container eines Lkw. Dabei hätten schon die zuerst am Einsatzort eintreffenden Polizisten ein Einsickern der gefährlichen Flüssigkeit in die Kanalisation durch Bindemittel verhindert.

Die als umweltgefährdend eingeschätzte Flüssigkeit, die beim Bau zur Abdichtung genutzt werde, sei dann von Experten der Feuerwehr mit Atemschutz und Schutzanzug in speziellen Wannen aufgefangen worden. Der gesamte Container, der aus Übersee kam, musste entladen werden. Auch hier war das Arbeiten nach den Angaben nur "unter Vollschutz mit Chemikalienschutzanzügen" möglich. Die Rastanlage wurde gesperrt. Es sei nur ein Fass beschädigt worden, vermutlich beim Beladen des Containers.

Dennoch dauerte die Gefahrgutbergung mehrerer Feuerwehren und der Experten des Landkreises mit insgesamt 60 Einsatzkräften an der Autobahn mehr als vier Stunden. Ein Großteil der Rastanlage konnte am Abend wieder freigegeben werden.

( HA/ryb )