Demonstration für Oury Jalloh an der Davidwache

Hamburg. Bei einer Demonstration und als Gedenken für den vor 16 Jahren auf einer Polizeiwache in Dessau (Sachsen-Anhalt) durch einen Brand ums Leben gekommenen Oury Jalloh haben sich vor der Hamburger Davidwache am Donnerstagabend etwa 300 Menschen versammelt.

Die Kundgebung an der Reeperbahn (St. Pauli) verlaufe friedlich, auch die Corona-Abstandsregeln würden eingehalten, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün dem Abendblatt.

Angemeldet wurde die Demonstration von der Black Community Hamburg. Die Zahl der Teilnehmer könne noch steigen, hieß es. Die Polizei hat sich daher darauf vorbereitet, den Raum, der für die Demonstration freigehalten wird, zu erweitern. Es gehe darum, die Abstandsregeln einzuhalten und gleichzeitig für eine sichere Kundgebung zu sorgen.

Gedenken an Oury Jalloh auf St. Pauli

Kundgebung zum Gedenken an #OuryJalloh und anderen Opfern von rassistischer #Polizeigewalt vor der Davidwache in #Hamburg. Der Mord an Oury Jalloh und die Vertuschung ist eine Schande und darf niemals vergessen werden. #noracism #gegenrassismus pic.twitter.com/KesFgE2gy3 — Deniz Celik (@DenizCelikhh) January 7, 2021

Die Demonstration sorgte für eine Beeinträchtigung des Verkehrs auf St. Pauli. Busse mussten zum Teil umgeleitet werden und verspäteten sich.

Der Asylbewerber Oury Jalloh (aus Sierra Leone) war am 7. Januar 2005 in einer Zelle durch einen Brand getötet worden. Die genauen Umstände des Feuers wurden nie ganz geklärt. Nach den Ermittlungen verschiedener Behörden soll Jalloh in der Gewahrsamszelle den Brand selbst gelegt haben, obwohl er an Händen und Füßen gefesselt war. In mehreren Prozessen wurde eine Mitschuld der anwesenden Polizisten untersucht.

Ein fehlerhaftes Verhalten wurde ihnen zuletzt in einem Sonderbericht für den sachsen-anhaltinischen Landtag vorgeworfen. Dass die Verfahren eingestellt wurden, sei aber nachvollziehbar, hieß es dort.

( HA/ryb )