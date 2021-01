Polizei sprengt Sexgeschäfte im Hotel Oase – hohes Bußgeld

In einem Hotel am Steindamm gingen Prostituierte und Freier ein und aus. Zivilfahnder beendeten das Treiben.

Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung: Beamten stellten am Dienstagabend fest, dass in dem Hotel Oase am Steindamm Damen des horizontalen Gewerbes sowie Freier ein- und ausgingen (Symbolbild).

Hamburg. "Unsere Mitarbeiter sind darauf eingestellt, alle Ihre Ferienträume Wirklichkeit werden zu lassen" – so wirbt das Hotel Oase am Steindamm in Hamburg-St. Georg auf seiner Website. Am Dienstagabend dürfte der Aufenthalt für die "Gäste" jedoch weniger angenehm gewesen sein.

Zivilfahnder stießen nach Hinweisen auf Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung in dem Hotel auf zehn Prostituierte und zwei Freier. Der Betreiber des Hauses muss ein fünfstelliges Bußgeld bezahlen.

Zehn Prostituierte und zwei Freier im Hotel Oase erwischt

Die Beamten stellten am Dienstagabend fest, dass in dem Hotel Damen des horizontalen Gewerbes sowie Freier ein- und ausgingen. "Vor Ort trafen sie auf zehn Prostituierte und zwei mutmaßliche Freier", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Mittwoch. Sieben der Damen befanden sich in Zimmern des Hotels. Mit den Corona-Abstandsregeln hatten sie es offenbar nicht so genau genommen.

Die Polizei stellte neun Ordnungswidrigkeitsanzeigen – sowohl gegen einige der Frauen als auch deren Kunden. Zudem muss der Betreiber des Hotels nun tief in die Tasche greifen. "Er muss ein Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro zahlen", sagte Abbenseth. Außerdem besteht der Verdacht, dass sich eine Prostituierte und ein Freier illegal in Deutschland aufhalten.

( coe )