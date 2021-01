Hamburg: Aufbruch eines Geldautomaten gescheitert – Zeugen gesucht

Gesucht wird ein silberner oder grauer Mittelklassewagen, der mit geöffnetem Kofferraum an der Billstraße gewartet haben soll.

In Rothenburgsort ist der Aufbruch eines Geldautomaten gescheitert (Symbolbild).

Hamburg. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag gegen 1.30 Uhr versucht, einen Geldautomaten an der Billstraße in Rothenburgsort aufzubrechen. Als dabei der Alarm losging, ergriffen die Täter ohne Beute die Flucht. Der Automat wurde nur äußerlich beschädigt.

Aufbruch eines Geldautomaten: Verdächtiges Auto gesehen

Wie die Polizei mitteilt, blieb der Versuch nicht unbeobachtet. Ein Zeuge hatte ein Auto gesehen, das mit laufendem Motor und geöffneter Kofferraumklappe neben dem Geldautomaten gestanden haben und schließlich abgefahren sein soll. Der Beschreibung nach soll es sich um einen silbernen oder grauen Mittelklassewagen gehandelt haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( cw )