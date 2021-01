Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht zu Sonnabend zum Hauptfriedhof Altona gerufen. Die Kripo übernahm die Ermittlungen.

Bahrenfeld Mann verbrennt in Zelt vor Friedhof - Polizei ermittelt

Hamburg. Die Kripo der Hamburger Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend in einem mysteriösen Todesfall am Friedhof Altona ermittelt.

Zunächst wurde die Feuerwehr um 0.45 Uhr zu einem brennenden Zelt an der Luruper Haupstraße nahe dem Friedhofsgelände gerufen. Das Feuer wurde schnell gelöscht - im Inneren entdeckten die Beamten einen Toten und verständigten die Polizei.

Gaskocher löste Brand im Zelt aus

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen, kam aber schließlich zu dem Ergebnis, dass der Brand durch einen Gaskocher im Zelt ausgelöst worden war. Dabei starb ein 65 Jahre alter Mann. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

( HA )