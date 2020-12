Hamburg: Zwei Verletzte durch Feuer – Tannenbaum brennt

Das neue Jahr begann für sie im Krankenhaus: Zwei Personen wurden in Hamburg-Winterhude durch ein Feuer teils schwer verletzt.

Nach einem Brand kam eine Person mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik.

Hamburg. Aus ungeklärter Ursache hat ein Weihnachtsbaum in einer Wohnung im Hamburg-Winterhude Feuer gefangen. Der Brand breitete sich aus. Auch Mobiliar stand in Flammen, als die Helfer eintrafen. Die Feuerwehr war laut Pressesprecher mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Personen wurden verletzt.

Das Feuer brach im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Leinpfad aus. Kurz vor dem Jahreswechsel erreichte der Notruf die Helfer, die mit mehreren Wagen und Einsatzkräften ausrückten. Zwei Personen wurden bei dem Brand am Donnerstagabend verletzt. Die eine schwer. Sie kam mit Verbrennungen in eine Spezialklinik. Die andere Person erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Während die eine Person sich aus der brennenden Wohnung retten konnte, wurde die andere von den Einsatzkräften der Feuerwehr, die laut Pressesprecher schnell vor Ort waren, gerettet. Nähere Angaben zu den Personen konnte der Sprecher in der Nacht nicht machen.

