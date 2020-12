25-Jähriger durch Angriff mit Cuttermesser verletzt

Hamburg. In der Nacht zu Donnerstag ist in Hamburg-Hausbruch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus dem Ruder gelaufen. Wie der Lagedienst der Polizei auf Anfrage berichtete, ist am Striepenweg um kurz nach Mitternacht ein 36-Jähriger mit einem Cuttermesser auf einen 25-Jährigen losgegangen und verletzte ihn am Kinn. Die drei Begleiter des Verletzten konnten den Angreifer überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er wurde vorläufig festgenommen. In welcher Beziehung die beiden Männer zueinanderstehen, ist noch ungeklärt.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus und konnte dieses nach der medizinischen Behandlung wieder verlassen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen

( cw )