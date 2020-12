Winterhude Drei Autos in Flammen aufgegangen – was steckt dahinter?

Hamburg. Am frühen Mittwochmorgen haben in Winterhude drei Autos gebrannt. Wie die Hamburger Feuerwehr auf Anfrage mitteilt, wurde sie sie um kurz nach vier Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Straße Am alten Güterbahnhof eintrafen, standen die Fahrzeuge vor einem Mehrfamilienhaus bereits komplett in Flammen. Ob auch noch ein viertes Fahrzeug beschädigt wurde, ist laut Polizei noch offen.

Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Es waren 16 Feuerwehrleute vor Ort, der Einsatz war um 5.20 Uhr beendet. Die Polizei hat die Brandermittlungen übernommen. Was das Feuer ausgelöst hat und ob Brandstiftung im Spiel war, ist aber zurzeit noch völlig unklar.

( cw )