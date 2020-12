Auf Drogen durch den Elbtunnel gerast

Hamburg. Raser im Elbtunnel auf der Autobahn A7, ein Rambo auf der A1 und ein Autoposer, der sich in der Hamburger City als quasi führerscheinlos, wenn nicht als Dieb entpuppt: Zwischen den Jahren hat die Hamburger Polizei es offenbar mit einem erhöhten Testosteron-Pegel auf den Straßen zu tun. Dumm für die Ertappten nur, dass sie neben ihren Vergehen auch so schlecht einzuschätzen wussten, dass Videowagen sie überwachten.

So wurde ein Autofahrer (33) überführt, der am Montag mit einem Kleinwagen (Fiat Punto) mit einer Geschwindigkeit von gemessenen 142 Kilometern pro Stunde durch den Elbtunnel sauste. Erlaubt ist Tempo 80. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe der Mann außerdem eine „enthemmte“ Fahrweise gezeigt. Das immerhin ist kein Wunder, denn er stand – ebenfalls gemessen – unter den Einfluss von Drogen. Er versuchte später noch, Wasser in den Becher für den Urin-Schnelltest zu gießen. Versuchte.

Hamburg: Videowagen im Elbtunnel links überholt

Der Fahrer war offenbar so von sich überzeugt, dass er einen Videowagen der Polizei (ProViDa-Fahrzeug) im Tunnel Richtung Süden überholte, obwohl die linke Fahrspur gesperrt war. Man hätte das durch die rot gekreuzte Schrägbalken erkennen können. Hätte. Die rasante Fahrt ging bis Marmstorf weiter, wo er kurz vor der Ausfahrt von ganz links nach ganz rechts abbog. An der Bremer Straße stoppten die Beamten den Wagen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Da nimmt sich der Unfall des Rasers mit einem Jaguar Cabrio (laut Polizei 470 PS) auf der A1 bei Öjendorf schon fast wie ein Allerweltsdelikt aus – wenn der Vorsatz bei der Geschwindigkeitsüberschreitung nicht so schlimm wäre. Der 34-Jährige fuhr direkt nach der Auffahrt auf die Autobahn am Montag gegen 16 Uhr mit, so die Polizei, erheblicher Beschleunigung auf den linken Fahrstreifen, verlor die Kontrolle, geriet nach rechts, prallte mit einem Nissan Quashqai zusammen und schleuderte zurück nach links. An der Mittelplanke kam das Auto mit einem Totalschaden zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht an den Rippen verletzt. Im Nissan erlitten Fahrerin (65) und Beifahrerin (31) Arm- und Nackenverletzungen.

Ihr Wagen war in die Betonwand gekracht. Zusätzlich wurde ein Audi beschädigt, als er das Trümmerfeld passierte. Drei Verletzte kamen ins Krankenhaus, die A1 wurde fast zwei Stunden gesperrt, erhebliche Straus waren die Folge. Der Jaguar wurde beschlagnahmt, genauer: seine Trümmer.

Soko Autoposer an der Alster

Auch am Montag schlugen mal wieder die Polizisten der Soko Autoposer an der Binnenalster zu. Zwar meint man, der für Autos gesperrt Jungfernstieg habe die Damen und Herren in ihren röhrenden Boliden vertrieben, doch offenbar war das eine Fehlannahme. Am Ballindamm erblickten die Poser-Experten der Polizei einen Mercedes AMG GLC 63 S 4MATIC mit laut Polizeiangaben 510 PS, dessen Fahrer (27) sich ebenfalls „enthemmt“ und zu schnell gerierte. Im Wallringtunnel wurde er geblitzt.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen, sein Führerschein sollte schon beschlagnahmt werden. Nur gegen 3600 Euro Sofortzahlung konnte er die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Auch sein Mercedes AMG wurde sichergestellt, weil „die Eigentumsverhältnisse unklar waren“, so die Polizei.

