Ehepaar kommt Weihnachten in Tostedt durch Schwelbrand ums Leben

Tostedt/Wistedt. Tragisches Unglück in Tostedt im Landkreis Harburg: Nach einem Schwelbrand sind am vergangenen Weihnachtswochenende eine 81-jährige Frau und ihr 92-jähriger Ehemann ums Leben gekommen.

"Das Unglück ereignete sich in der Zeit vom 25. auf den 26. Dezember", sagte Jan Krüger, Sprecher der Polizeiinspektion Harburg, am Dienstag. "Nachbarn hatten die Polizei informiert, nachdem sie am 26. Dezember die dunkle Färbung einiger Fensterscheiben am Einfamilienhaus des Ehepaares bemerkt hatten."

Ehepaar wurde von Brand überrascht

Als die die Beamten das Haus betraten, entdeckten sie die alte Dame und ihren Mann tot im Obergeschoss liegend. Der Raum war laut Polizei stark verrußt.

Der Hergang war zunächst unklar. Deshalb wurde der Brandort am 28. Dezember von einem Sachverständigen untersucht. "Demnach muss davon ausgegangen werden, dass der Ölofen einen Defekt hatte, in dessen Folge es zu einem kurzfristigen Brandgeschehen in dem Raum kam", so Krüger.

Das Ehepaar wurde von dem Brand offenbar überrascht und schaffte es nicht rechtzeitig, den Raum zu verlassen. Der Mann und die Frau erlagen einer Rauchgasvergiftung. Das Feuer erlosch danach selbständig, teilte die Polizei mit. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht.

