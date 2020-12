Hamburg Brand an Lagerhalle an der Billstraße – Großeinsatz

Hamburg. Bei einem Brand an einer Lagerhalle an der Billstraße hat es in der Nacht zu Dienstag erheblichen Sachschaden gegeben. Verletzte wurden nicht gemeldet. Wie das Feuer vor der Exportfirma ausgebrochen ist, war am Morgen noch unklar. Die Feuerwehr kämpfte mit mehreren Löschzügen und 80 Einsatzkräften gegen den Rauch und die Flammen, die in den Nachthimmel schossen.

In und vor der Halle lagerten unter anderem Kühlschränke, Waschmaschinen und Reifen. Die Feuerwehrleute mussten sich durch die Räume kämpfen, um das Feuer, das gegen 23.50 Uhr von Anwohnern gemeldet wurde, zu ersticken. Es hatte bereits auf die Halle übergegriffen. Dabei kamen Drehleitern zum Einsatz. Das Technische Hilfswerk musste in der Nacht noch Hilfestellung leisten. Gegen 3 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen.

( HA/ryb )